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        Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:41
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        Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

        OSB'deki toplantıya, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

        Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, OSB'nin son durumu, genişleme sahası, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

        Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'nın sanayi alanında hızlı şekilde geliştiğini ve yeni üretim alanlarının sanayicilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

        Merzifon'da üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Doruk, "Bölgemizin en önemli iş sahalarından birisi olan Merzifon OSB'nin genişleme çalışmaları ve devam eden faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

        Toplantıda sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi.

        Vali Doruk, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

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