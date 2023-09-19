Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma tarafından yapıldı.

Törene Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

- Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Aydın, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşu, bağımsızlığı, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna erişen kahramanların Gaziler Günü'nü kutlamanın bir kez daha, derin heyecanı içindeyiz." dedi.

Programa Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Taşova

Taşova ilçesinde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Mithat Caba yaptı.

Törene Amasya Vali Yardımcısı ve Taşova Kaymakam Vekili Mustafa Pala, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

- Suluova

Suluova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törende Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Fatih Üçok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Tüm gazilerin gününü kutlayan Gürçam, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin уaşaуan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimize her zaman kapımız açık. Aileleriyle birlikte sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.