Amasya'da jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Amasya ve ilçelerinde jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından, 476 okul servisi denetlendi.
Servis araçları kurallara uygunluk yönünden kontrol edildi, sürücüler trafik güvenliği ve uyulması gereken kurallarla ilgili uyarıldı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.