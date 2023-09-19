Taşova'da menfeze düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak menfeze düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak menfeze düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.
Taşova’dan Ladik'e giden Ömer Yılmaz'ın (39) kullandığı 54 AJC 753 plakalı panelvan, Mercimek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.