Suluova'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 19.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:34
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Ata Mahallesi'nde Kemal Bal'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evde hasar oluştu.