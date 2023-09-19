Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Ata Mahallesi'nde Kemal Bal'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Taşova'da menfeze düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
        Taşova'da menfeze düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
        Amasya'da jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Amasya'da jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Şeker hastalığından dolayı bacağı kesilen kadına protez bacak takıldı
        Şeker hastalığından dolayı bacağı kesilen kadına protez bacak takıldı
        Tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anı kamerada; 6 yaralı
        Tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anı kamerada; 6 yaralı