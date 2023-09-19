Suluova'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:34 facebook

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