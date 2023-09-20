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        Suluova'da odunlukta çıkan yangın zarara neden oldu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:34
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        Suluova'da odunlukta çıkan yangın zarara neden oldu
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kolay köyünde Özkan Dede'ye ait ahşap evin bitişiğinde odunluk ve depo olarak kullanılan alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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