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        Amasya'da kuyumculara değeri düşük altın satan 2 şahıs yakalandı

        Amasya'da kuyumculara, 22 ayar olduğunu beyan ederek 14 ayar altın satan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:02
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        Amasya'da kuyumculara değeri düşük altın satan 2 şahıs yakalandı
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        Amasya'da kuyumculara, 22 ayar olduğunu beyan ederek 14 ayar altın satan 2 şüpheli gözaltına alındı

        İddiaya göre, AG. ve B.D, kent merkezinde iki kuyumcuya, 22 ayar olduğunu beyan ettikleri 4 altın bilezik sattı.

        Bir süre sonra, satın aldıkları altınların değerinin düşük olduğunu anlayan kuyumcular 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri saptandı. Zanlıların iki kuyumcuda düşük değerli altınları bozdurup 94 bin 415 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        Kent merkezinde yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında 14 ayar 17 bilezik ile 50 bin lira ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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