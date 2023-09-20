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        Amasya'da arkadaşını öldürüp arabasıyla birlikte yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı arkadaşını öldürüp cesedini arabasıyla birlikte yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:20
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        Amasya'da arkadaşını öldürüp arabasıyla birlikte yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı arkadaşını öldürüp cesedini arabasıyla birlikte yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Merzifon-Çorum kara yolu Sarıbuğday Göleti mevkisinde, tartıştığı Yılmaz U'yu (37) darbederek öldürdüğü, cesedi arabayla birlikte yaktığı iddia edilen Ahmet M'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün Yılmaz U'nun cesedi arabasıyla birlikte yakılmış halde bulunmuş, şüpheli Ahmet M. jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ilçe merkezinde yakalanmıştı.

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