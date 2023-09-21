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        Amasya'da polisler ceza yazmak yerine kask hediye ettiler

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırarak, ceza yazmak yerine kask dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:11
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        Amasya'da polisler ceza yazmak yerine kask hediye ettiler
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırarak, ceza yazmak yerine kask dağıttı.

        Polisler tarafından ölümlü ve yaralanmalı kazaların en çok motosikletlerde yaşanması üzerine "Kaskınla yol ver hayata" sloganıyla Yavuz Selim Meydanı'nda motosiklet sürücüleri broşür ile bilgilendirildi.

        Kasksız motosiklet sürücülerine ise önce uyarı yapıldı sonra kask verildi. Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da denetimleri yerinde inceledi.

        Emniyet Müdürlüğünden kask alan motosiklet sürücüsü Bircan Varlı, "Bugün burada Amasya Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu etkinlik için teşekkür ediyorum. Burada yolda geçerken kasksız olduğum için trafik polisi ceza yazmadı ve bize kask verdiler, çok teşekkürler Amasya Emniyet Müdürlüğüne. Trafik kurallarına uyulmasını istedi ve kask hayattır." dedi.

        Diğer motosiklet sürücüsü Murat Canikli ise "Sağ olsun bugün emniyet müdürlerimiz ceza kesmedi. Bize kask hediye etti. Bu organizasyon için Amasya Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Kask hayattır." ifadelerini kullandı.

        Amasya Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.

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