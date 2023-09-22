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        Suluova'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:18
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        Suluova'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda öğrenciler, dans ve halk oyunları gösterisi sundu, şarkı söyleyip şiirler okudu.

        Etkinliğe Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Gürçam, yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

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