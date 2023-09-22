Suluova'da bağ evi yangın sonucu kullanılmaz hale geldi
Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Akören köyünde Müslim Tomakin'e ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken yaralanan bağ evi sahibi Tomakin ise 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bağ evinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.