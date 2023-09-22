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        Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsleri denetlendi

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:36
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        Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsleri denetlendi
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        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ve asayiş ekipleri tarafından denetlendi.

        Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol ederek alkol denetimi yapan ekipler, ayrıca güvenli ve sağlıklı yolculuk için yol boyunca emniyet kemerinin çıkartılmaması için yolculara bilgilendirmede bulundu.

        Yolcu listesindeki isimler ile otobüsün içinde bulunan kişilerin kontrolünü de yapan polis ekipleri, yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

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