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        Amasya'da esnafa "siftah parası" bırakıldı

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Amasya Başkanlığınca, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa içinde para bulunan zarflarla "siftah parası" dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:03
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        Amasya'da esnafa "siftah parası" bırakıldı
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        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Amasya Başkanlığınca, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa içinde para bulunan zarflarla "siftah parası" dağıtıldı.

        Kent merkezinde iş yerlerini açan esnaf, içinde siftah parası, "Ahilik duası" ile birlik ve beraberliğin önemini anlatan notun yer aldığı zarf buldu.

        Esnaf Emre Akgümüş, gazetecilere, sabah dükkanını açtığında kapıda bir zarf gördüğünü anlatarak, "Zarfı alarak dükkanımı açtım. İçeride zarfı açtığımda Ülkü Ocaklarından geldiğini anladım. İçinde ise bir ahilik duası ile siftah parası vardı, çok hoşuma gitti. Bu tür geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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