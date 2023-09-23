Amasya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 23.09.2023 - 22:58 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:04
Amasya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hızırpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.