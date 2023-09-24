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        Gümüşhacıköy'de rahvan at yarışları düzenlendi

        Gümüşhacıköy Belediyesince "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" rahvan at yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:06
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        Gümüşhacıköy'de rahvan at yarışları düzenlendi
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        Gümüşhacıköy Belediyesince "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" rahvan at yarışları düzenlendi.

        Ayşe Pınarı mevkisinde yapılan yarışlara Çorum, Samsun, Ordu, Tokat, Kastamonu, Sivas, Karabük ve Amasya'dan 63 yarışçı katıldı.

        Yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine ödülleri, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından verildi.

        Özyol, konuşmasında, ata sporunu canlandırmak istediklerini söyledi.

        Rahvan at yarışlarının düzenli şekilde olması için belediye olarak çalışma yaptıklarını belirten Özyol, "Cumhuriyetimizin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Düzenlediğimiz at yarışlarını geleneksel hale getirmek istiyoruz. İlçemizin adını bu sporla tanıtmak ve kültürümüzü canlı tutmak istiyoruz." dedi.

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