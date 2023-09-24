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        Amasya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı uyardı

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maç izlemek için stadyuma gelen taraftarları, yasa dışı bahse karşı, broşür ve kırmızı kart vererek uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:03
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        Amasya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı uyardı
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maç izlemek için stadyuma gelen taraftarları, yasa dışı bahse karşı, broşür ve kırmızı kart vererek uyardı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda oynanan Amasyaspor Futbol Kulübü ve Anadolu Üniversitesi karşılaşmasında tribünleri gezerek taraftarlara yasa dışı bahse karşı broşür ve kırmızı kart dağıttı.

        Ekipler, yasa dışı bahsin büyük bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu, kazansalar dahi öncelikle yasa dışı olduğu için suç işlendiğini ve kazanılan paranın da alınamadığını taraftarlara anlattı.

        Taraftarlardan Burak Karaköse, emniyet yetkililerine teşekkür ederek, "Amasyaspor'umuzun maçını izlemeye geldik bugün. Emniyet teşkilatından polis arkadaşlarımız yasa dışı bahis ile ilgili bilgilendirme yaptılar ve bunun yanlış olduğunu söylediler. Kesinlikle sonuna kadar katılıyoruz. Yasa dışı bahsi birçok gencimiz ve yaşlımız günümüzde çok oynuyor. Bunu oynayacaksalar da gidip yasal yollardan bayilerden oynamalarını öneriyorum. Polis, yasa dışı bahise karşı kırmızı kart verdi, cezası olduğunu belirtmek için." diye konuştu.

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