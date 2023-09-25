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        Amasya'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:27
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        Amasya'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Kadir A. yönetimindeki lise öğrencilerini taşıyan 05 S 0184 plakalı servis minibüsü, Osmangazi Caddesi'nde, Ayhan K'nin kullandığı 05 NA 526 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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