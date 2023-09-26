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        Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:15
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        Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Önder Çelik idaresindeki 25 ACR 818 plakalı otomobil, Beşgöz mevkisinde Ekrem Çelik yönetimindeki 52 ADT 003 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Dilek, Dilan ve Gülhanım Çelik yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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