Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Demir'in cenazesi toprağa verildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Demir'in cenazesi toprağa verildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşadığı evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Demir (69), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Taşova ilçesine bağlı Yolaçan köyüne getirilen Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Demir'in ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Amasya Vali Vekili Adem Ünal, Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.