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        Merzifon'dan kısa kısa

        Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:02
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        Merzifon'dan kısa kısa
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        Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

        OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda, Altuntaş tarafından OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

        Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'nin daha çok büyümesi, gelişmesi ve üretmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        - Kaymakam Güldoğan'dan okul ziyaretleri

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Mehmetçik İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette Güldoğan, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında okul müdürü Nadir Akgül'den bilgi aldı.

        Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceğini söyledi. Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, okul kantininde de incelemelerde bulundu.

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