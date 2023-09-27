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        Amasya'da şehirler arası ve şehir içi otobüsler denetlendi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, şehirler arası ve şehir içi otobüsleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:13
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        Amasya'da şehirler arası ve şehir içi otobüsler denetlendi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, şehirler arası ve şehir içi otobüsleri denetledi.

        Amasya genelinde şehirler arası ve şehir içi otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kontrol esnasında jandarma tarafından durdurulan otobüs ve minibüs şoförlerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceği belirtti.

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