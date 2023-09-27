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        Amasya'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda doğan bebeklerin ailelerine hediye verildi

        Amasya'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda dünyaya gelen bebeklerin ailelerine, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi Kadın Kolları tarafından hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:15
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        Amasya'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda doğan bebeklerin ailelerine hediye verildi
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        Amasya'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda dünyaya gelen bebeklerin ailelerine, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi Kadın Kolları tarafından hediye verildi.

        Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde isim konulmasını isteyen anne babaların isteği üzerine İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından yeni doğan bebeklerin kulaklarına ezan ve kamet okundu, isimleri verildi.

        Ayvaz, önemli bir haftanın içinde olduklarını belirterek, "Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak amacıyla yavrularımıza hediye takdim ederek aileleriyle bugünün anlamına yakışır şekilde sevincimizi paylaşmak istedik. Rabb'imiz yavrularımıza hayırlı ömür sürmeyi nasip etsin." dedi.

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