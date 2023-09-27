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        Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:36
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        Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Oğuz S. yönetimindeki 05 ACD 649 plakalı otomobil, Kapıkaya mevkisinde Necmettin Y'nin kullandığı 05 ACT 898 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan İbrahim ve Fatma S. ile Kevser Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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