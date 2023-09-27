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        Amasya'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

        Amasya'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:30
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        Amasya'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Amasya'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde organize edilen hafta kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda 16 spor branşı tanıtıldı, gösteriler yapıldı.

        Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Tüm halkımıza voleybol, masa tenisi, kort tenisi, basketbol, futbol gibi branşlarla alakalı genel bir tanıtım, katılım ve onlarla beraber oynamak amaçlı alanları kurduk. Halkımızın ilgisi güzel. inşallah sporu tabana yaymak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Etkinliklerine katılan öğrencilerden 12 yaşındaki Bertuğ Yıldırım ise hokey, futbol ve tenis oynadığını ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

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