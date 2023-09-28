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        Merzifon'da park halindeki otomobil yandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:00
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        Merzifon'da park halindeki otomobil yandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu zarar gördü.

        Abidehatun Mahallesi Hasır Sokak'ta Mehmet E'ye ait park halindeki 55 HV 549 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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