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        Amasya'da asfalt şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'da asfalt şantiyesinin ısıtma kazanında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:11
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        Amasya'da asfalt şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'da asfalt şantiyesinin ısıtma kazanında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Helvacı Mahallesi'nde Amasya Belediyesine ait asfalt şantiyesinde ısıtma kazanının olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Doğal gaz ekiplerinin gaz akışını kesmesinin ardından bölgede güvenlik önlemi alındı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında şantiyede hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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