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        Amasya'da ilk 9 ayda 13 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2023 yılının ilk 9 ayında, ilkokul ve ortaokul öğrencisi 13 bin 544 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:55
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        Amasya'da ilk 9 ayda 13 bin çocuğa trafik eğitimi verildi
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2023 yılının ilk 9 ayında, ilkokul ve ortaokul öğrencisi 13 bin 544 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Emniyet bahçesinde kurulan trafik parkurunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis memurIarı tarafından uygulamalı trafik eğitimleri devam ediyor.

        Trafik kurallarında bilinçli bir neslin yetişmesini sağlamak amacıyla açılan parkurda, 2022 yılı içerisinde 11 bin 467 öğrenciye trafik eğitimi verilirken, bu sayı 2023 yılının ilk 9 ayında 13 bin 544'e çıktı.

        Eğitimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

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