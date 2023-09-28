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        Amasya'da sünnet edilecek çocuklar ameliyathaneye akülü araçlarla girdi

        Amasya'da sünnet edilecek 20 çocuk, ameliyathaneye polis eşliğinde akülü araçlarla götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:59
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        Amasya'da sünnet edilecek çocuklar ameliyathaneye akülü araçlarla girdi
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        Amasya'da sünnet edilecek 20 çocuk, ameliyathaneye polis eşliğinde akülü araçlarla götürüldü.

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sünnet edilecek çocuklar için İl Müftülüğü ile Amasya Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde organizasyon gerçekleştirildi.

        Çocukların ameliyathaneye götürülürken kullanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünün çocuklara trafik eğitimi verirken kullandığı 3 akülü araç hastaneye getirildi.

        Çocuklar, polis eşliğinde akülü araçları kullanarak ameliyathaneye götürülüp sünnet edildi.

        Çocuklara daha sonra çeşitli hediyeler verildi.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, çocukların mutluluğunu kendi mutlulukları gibi gördüklerini söyledi.

        Sünnet edilecek çocukların ameliyathaneye mutlu, huzurlu ve sevinç içinde gitmesini amaçladıklarını belirten Ayvaz, "Başhekimimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzün iş birliğiyle onlara çok sevdikleri arabaları temin ettik. Bizler de hastane rehberliğimiz vesilesiyle onlara çeşitli oyuncaklar hediye ederek manevi yönden telkinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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