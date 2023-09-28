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        Amasya'da Yeşilırmak'ta boğulma ve yangın tatbikatı yapıldı

        Amasya'da, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yangın ve boğulma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:42
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        Amasya'da Yeşilırmak'ta boğulma ve yangın tatbikatı yapıldı
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        Amasya'da, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yangın ve boğulma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Amasya Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi'nde kutlanan haftada, senaryo gereği Yeşilırmak kenarındaki bir evde yangın çıkması üzerine botla gelen itfaiyeciler yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında panikle Yeşilırmak'a atlayan bir kişi de Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

        Botla kıyıya getirilen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Belediye Başkanı Bayram Çelik, tatbikatın gerçeği aratmadığını belirterek, ekipleri tebrik etti.

        Çelik, "Bizim su altı arama kurtarma ekibimiz bölgemizde tek ve en iyisi olanlardan. İhtiyaçlarda il dışına da gönderebiliyoruz. Sürekli eğitim halindeler." diye konuştu.

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