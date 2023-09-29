Amasya'da 65 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Amasya'da bir balıkçının oltasına 2,5 metre boyunda 65 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Amasya'da bir balıkçının oltasına 2,5 metre boyunda 65 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Ziyaret beldesinde balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu, Yeşilırmak'ta 2,5 metre boyunda, 65 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Balığı tezgahında sergileyen Eftelioğlu, daha sonra parçalayarak kilogramı 250 liradan satacak.
Eftelioğlu, AA muhabirine, büyük oltalarla balık avına çıktıklarını söyledi.
Zaman zaman oltalarına büyük balıklar takıldığını dile getiren Eftelioğlu, "Bu balığı parçalayacağız, yüzeceğiz, bonfilesini çıkartacağız, ondan sonra satacağız." dedi.