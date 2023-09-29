Gümüşhacıköy'de eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Baha Büyükkaymakcı'nın başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlar değerlendirildi.
Büyükkaymakcı, ilçeye yeni atandığını anımsatarak, kamu olanakların ilçe vatandaşları nezdinde en üst seviyede kullanarak hizmet edeceğini söyledi.
Toplantıya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üst Çavuş Samet Kargıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, muhtarlar ile kurum müdürleri katıldı.