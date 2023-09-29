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        Kaymakam Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Özyol pazar yerini ziyaret etti

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçede cuma günleri kurulan sebze pazarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:16
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        Kaymakam Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Özyol pazar yerini ziyaret etti
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçede cuma günleri kurulan sebze pazarını ziyaret etti.

        Büyükkaymakcı ve Özyol, pazar esnafı ile alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

        Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını dile getiren Büyükkaymakcı, şunları kaydetti:

        "İlçemize atandıktan sonra esnafımızı, sokaktaki vatandaşımızı tek tek ziyaret ederek birebir tanışma fırsatını buluyorum. Kaymakamlık olarak devletin kapısı, vatandaşlarımıza her zaman açık olmuştur. Bizler sadece halkımıza hizmet etmek için atanmışız. Yaptığımız ziyaretlerimizde, halk günü toplantılarında beraber olamadığımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ulaşmaya çalışıyoruz."

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