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        Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 08:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 08:53
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        Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan 30 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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