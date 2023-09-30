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        Gümüşhacıköy'de KADES uygulaması anlatıldı

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, semt pazarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:46
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        Gümüşhacıköy'de KADES uygulaması anlatıldı
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        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, semt pazarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Asayiş Şubesinde görevli kadın polisler, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "KADES" uygulaması hakkında kadınları bilgilendirdi.

        Ekipler, uygulamanın nasıl kullanılacağının anlatıldığı broşür dağıttı.

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