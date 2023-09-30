Gümüşhacıköy'de KADES uygulaması anlatıldı
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, semt pazarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Giriş: 30.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:46
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, semt pazarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Asayiş Şubesinde görevli kadın polisler, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "KADES" uygulaması hakkında kadınları bilgilendirdi.
Ekipler, uygulamanın nasıl kullanılacağının anlatıldığı broşür dağıttı.