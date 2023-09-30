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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:44
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Hasan Seyhan idaresindeki 05 HE 314 plakalı otomobil, Çaydibi köyünde Celal Dilek yönetimindeki 34 DN 4800 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden Seyhan ile yanında bulunan Zeynep Seyhan, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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