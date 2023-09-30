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        Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Yardımlaşma Derneği tarafından sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:33
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        Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Yardımlaşma Derneği tarafından sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Dernek tarafından sünnet ettirilen çocukların eğlenmesi amacıyla millet bahçesinde program düzenlendi.

        Dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, iyiliğin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, çocukların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak ve yaşlılardan bir dua alabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Dernek olarak bu yıl ikinci kez şünnet şöleni düzenlediklerini dile getiren Özdemir, "Bu yıl 16 çocuğumuzu sünnet ettirerek bu güzel günlerinde yanlarında olduk. Bundan sonra da iyilik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeter ki annelerimizin duaları bizimle olsun." dedi.

        Osmanlı macunu ve şerbeti dağıtılan, palyaçoların çocukları eğlendirdiği program, Yusuf Güney'in konserinin ardından sona erdi.

        Programa Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

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