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        GÜNCELLEME 3 - Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 08:25 Güncelleme: 30.09.2023 - 08:25
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        GÜNCELLEME 3 - Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrildi.

        Kaza yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otobüsteki Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi'nin (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan 35 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazetecilere, acı bir olay yaşadıklarını, kazada ölü ve yaralılar bulunduğunu söyledi.

        İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine giden yolcu otobüsünün Merzifon ilçesine 5 kilometre kala yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini belirten Doruk, "6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si ayakta tedavi edildi, 33 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Aralarında durumu ağır olanlar var." dedi.

        Kaza yerinde fren izi bulunmadığına işaret eden Doruk otobüsün yolun kenarındaki kanala çarpması sonucu yan yatıp devrildiğini anlattı.

        Öte yandan kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        - Yaralılar, kaza anını anlattı

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan Kadir Aslan ise kazanın saat 07.00 sıralarında olduğunu dile getirerek, "Hafiften uyuyordum, gözlerim dalmıştı. O arada otobüsün yan yattığını gördüm. Ondan sonra bizleri ambulansa taşırken kendime geldim. Başka bir şey hatırlamıyorum. Erbaa'ya düğüne ve yıllık izne gidiyorduk. Eşimi de gördüm, iyi diyorlar." ifadelerini kullandı.

        Vatani görevini yaptıktan sonra terhisinin ardından İzmir'den dönen Sadık Demirci de otobüste 19 numarada oturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "İlerliyorduk 80-90 kilometre hızla. Bir anda bir ses duydum. Uykudaydım, gözümü açtım. 'Allah' diye bir ses duydum. O sırada çığlıklar falan, şoför tarlaya girdi, otobüs yan yattı, orada biraz süründü. Ben asılı kaldım biraz, sonra çarptım. Sonra kalktım, kalktıktan sonra kendimi başka bir yerde buldum. Olay yerinde insanlar can havliyle birbirlerini kurtarmaya çalışıyordu."

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