Suluova'da "Hz. Peygamberimiz İman ve İstikamet" konferansı verildi Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde "Hz. Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde "Hz. Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve musiki sunumuyla başladı.

İlçe Müftü Vekili Uğur Koncak, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın birlikte kutlanacağını belirterek, bu seneki temanın "Hz. Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlendiğini söyledi.

Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin tarafından konferans verildi.

Konferans sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile İl Müftü Yardımcısı Harun Aydoğdu tarafından Şahin'e çiçek sunuldu.