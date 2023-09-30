Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da "Hz. Peygamberimiz İman ve İstikamet" konferansı verildi

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde "Hz. Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da "Hz. Peygamberimiz İman ve İstikamet" konferansı verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde "Hz. Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve musiki sunumuyla başladı.

        İlçe Müftü Vekili Uğur Koncak, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın birlikte kutlanacağını belirterek, bu seneki temanın "Hz. Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlendiğini söyledi.

        Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin tarafından konferans verildi.

        Konferans sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile İl Müftü Yardımcısı Harun Aydoğdu tarafından Şahin'e çiçek sunuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi
        Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi
        Suluova Kaymakamı Gürçam, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Suluova Kaymakamı Gürçam, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Amasya'da mercek bulutu görüntülendi
        Amasya'da mercek bulutu görüntülendi
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gümüşhacıköy'de KADES uygulaması anlatıldı
        Gümüşhacıköy'de KADES uygulaması anlatıldı
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (2)
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (2)