Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alparslan Aydın idaresindeki 05 ABA 281 plakalı otomobil, Kışlacık Kavşağı'nda Nazım Yıldız'ın kullandığı 05 FE 313 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Nazım Yıldız'ın tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı. Otomobil sürücüsü Aydın ise ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.