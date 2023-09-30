Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'daki otobüs kazasında ölen 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi

        Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'daki otobüs kazasında ölen 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AA muhabirine, Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını hatırlattı.

        Kazada üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Reklamcılık Programı öğrencisi Melisa Kor, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencisi Edanur Çelik, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Hilal Çelebi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Turabi, yeni akademik yıla 4 öğrencilerini kaybetmenin hüznüyle başladıklarını dile getirdi.

        Turabi, şunları kaydetti:

        "Amasya Üniversitemizin 4 güzide evladını kaybetmenin acı ve derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan öğrencilerimize rahmetiyle muamele eylemesini niyaz ediyoruz. Allah ailelerine sabırlar versin. Amasya Üniversitesi olarak hocalarımızla, akademik ve idari personelimizle, öğrencilerimizle bu derin acıyı yaşadık. Allah daha beterlerinden, daha büyük acılardan hepimizi, öğrencilerimizi muhafaza eylesin. İnşallah bundan sonra böyle elim kayıplarımız olmaz."

        İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi (18) yaşamını yitirmişti. Yaralanan 35 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (4)
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (4)
        Üniversite eğitimi için Amasya'ya gelen öğrenciler otogarda karşılandı
        Üniversite eğitimi için Amasya'ya gelen öğrenciler otogarda karşılandı
        Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (3)
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (3)
        Suluova'da "Hz. Peygamberimiz İman ve İstikamet" konferansı verildi
        Suluova'da "Hz. Peygamberimiz İman ve İstikamet" konferansı verildi
        Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi
        Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi