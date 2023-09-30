Amasya'daki otobüs kazasında ölen 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AA muhabirine, Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Kazada üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Reklamcılık Programı öğrencisi Melisa Kor, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencisi Edanur Çelik, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Hilal Çelebi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Turabi, yeni akademik yıla 4 öğrencilerini kaybetmenin hüznüyle başladıklarını dile getirdi.

Turabi, şunları kaydetti:

"Amasya Üniversitemizin 4 güzide evladını kaybetmenin acı ve derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan öğrencilerimize rahmetiyle muamele eylemesini niyaz ediyoruz. Allah ailelerine sabırlar versin. Amasya Üniversitesi olarak hocalarımızla, akademik ve idari personelimizle, öğrencilerimizle bu derin acıyı yaşadık. Allah daha beterlerinden, daha büyük acılardan hepimizi, öğrencilerimizi muhafaza eylesin. İnşallah bundan sonra böyle elim kayıplarımız olmaz."

İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi (18) yaşamını yitirmişti. Yaralanan 35 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.