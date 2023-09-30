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        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti

        Amasya'da otomobilin çarptığı iki yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:38 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:43
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        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
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        Amasya'da otomobilin çarptığı iki yaya yaşamını yitirdi.

        Mustafa Kemal B'nin kullandığı 05 ADD 727 plakalı otomobil, Kaleköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin'e çarptıktan sonra savrularak bariyere vurdu.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Kaleköylüoğlu ve Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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