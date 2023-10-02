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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:24
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Amasya’nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Eyüp Akkurt idaresindeki 05 ABT 744 plakalı otomobil, Tersakan mevkisinde Muhammed Ali Topaç yönetimindeki 05 DT 333 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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