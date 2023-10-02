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        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi, öğrencileri otogarda karşıladı

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için Amasya'ya gelen üniversite öğrencilerini Amasya Otogarı'nda karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:26
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        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi, öğrencileri otogarda karşıladı
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        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için Amasya’ya gelen üniversite öğrencilerini Amasya Otogarı'nda karşıladı.

        Kentte gelen öğrencileri ve ailelerini karşılayıp bir süre onlarla sohbet eden Turabi'ye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Recep Öztürk eşlik etti.

        Turabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Üniversitesinin 4'ü şehir merkezinde, 4’ü de ilçelerde olmak üzere toplam 8 yerleşkede yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

        Amasya'nın tarihi ve coğrafi yönleriyle ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Turabi, ​​​​​​​"Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerimiz bizim emanetimizdir. Onların üniversite eğitimlerini layıkıyla almaları ve bu süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeleri çok önemlidir. Amasya Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ve ailelerine şimdi olduğu gibi, bundan sonra da destek ve rehberlik hizmeti vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        ​​​​​​​

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