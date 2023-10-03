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        Amasya'da doğum günü pastası yiyen 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:01
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        Amasya'da doğum günü pastası yiyen 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi 12 çocuk, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için İhsaniye Mahallesi'nde bir evde pasta kesti.

        Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Aileler, çocukları kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

        Rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Rahatsızlık yaşayanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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