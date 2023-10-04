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        Suluova'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:05
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        Suluova'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" temasıyla organize edilen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı.

        Katılımcılar, "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler taşıdı.

        Programa, Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Yetkin, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Yürüyüş, başlangıç noktasında son buldu.

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