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        Amasya'da okul servis araçlarının denetimi devam ediyor

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servis araçlarını denetlemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:14
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        Amasya'da okul servis araçlarının denetimi devam ediyor
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servis araçlarını denetlemeye devam ediyor.

        Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servislerinde yapılan denetimde, çocuklara servise binme inme, servis içindeki tutum ve davranışlar ile emniyet kemeri kullanılmasının önemi anlatıldı.

        Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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