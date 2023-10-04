Amasya'da çocuklar sahipsiz hayvanlarına mama verdi
Amasya'da ilkokul öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları mamaları sahipsiz hayvanlara verdi.
Amasya'da ilkokul öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları mamaları sahipsiz hayvanlara verdi.
Fatih İlkokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla sahipsiz hayvanlara mama aldı.
Aldıkları mamaları eşit parçalara bölen öğrenciler, şehrin çeşitli yerlerine konulan kaplara hazırladıkları mamaları bıraktı.
Öğretmenler ve öğrenciler, etkinlik sonunda toplanarak, "Bir gün değil her gün koruyalım." mesajını verdi.