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        Amasya'da çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:59
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        Amasya'da çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Hırka köyü mevkisinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

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