Amasya'da çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Hırka köyü mevkisinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.