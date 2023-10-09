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        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü

        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:33
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        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü
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        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yazıbağları Mahallesi'nde seyreden Bilal Petek idaresindeki 05 EZ 374 plakalı motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi.

        Kazada 13 yaşındaki Petek, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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