Amasya'da 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 lise öğrencisi hastanede tedaviye alındı.
Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 lise öğrencisi hastanede tedaviye alındı.
Amasya Lisesi öğrencisi 3 çocuk, öğle arasında kent merkezindeki bir marketten sandviç aldı.
Sandviçi yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrencilerin ihbarı üzerine bulundukları Çelebi Mehmet Meydanı'na polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.