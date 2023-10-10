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        Amasya'da 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 lise öğrencisi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:28
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        Amasya'da 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 lise öğrencisi hastanede tedaviye alındı.

        Amasya Lisesi öğrencisi 3 çocuk, öğle arasında kent merkezindeki bir marketten sandviç aldı.

        Sandviçi yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrencilerin ihbarı üzerine bulundukları Çelebi Mehmet Meydanı'na polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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